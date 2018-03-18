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Спільно з громадськістю поліцейські розшукали 11-річного хлопчика, який 6 днів тому пішов з дому

18.03.2018 18:14

Весь цей час дитина поневірялася Дніпропетровською областю, ночувала на вокзалах, пересувалася електричками. Поліцейські виявили зниклого хлопчика 18 березня о 4:40 в електропотязі «Межова-Дніпро».

 Повідомлення про зникнення дитини надійшло до Васильківського відділення поліції 13 березня. Для розшуку дитини був задіяний весь особовий склад районного відділення поліції та поліцейські області.

В перші дні після зникнення спільно з мешканцями району правоохоронці перевірили всі залишені будинки, лісопосадки та інші місця, де можливо, могла знаходитися дитина. Потім надійшла інформація, що хлопчика бачили на залізничній станції. Пошуки розширился на територію області. Завдяки спільним зусиллям з громадськістю маленького втікача знайшли та повернули додому. Як виявилось, 11-річний Олег пішов з дому через сімейний конфлікт. Правоохоронці провели бесіду з батьками та повернули дитину додому. За час відсутності стосовно неповнолітнього кримінальних правопорушень не вчинено.

Поліція дякує всім небайдужим громадянам, які допомагали в розшуку дитини.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

 

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