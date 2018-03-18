У Харкові чоловік помер під час гри у футбол у приміщенні спорткомплексу

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За попередніми даними, чоловік помер під час гри у футбол. Подія сталася у приміщенні спорткомплексу, розташованого на вулиці Костичева.
Інформація про даний випадок надійшла до чергової частини Слобідського відділу поліції 17 березня близько 11-00.
Тіло без видимих ознак насильницької смерті направлено на дослідження до моргу.
Працівники поліції з’ясовують усі обставини події.
Відділ комунікації поліції Харківської області
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