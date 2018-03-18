У Харкові чоловік помер під час гри у футбол у приміщенні спорткомплексу

18.03.2018 17:37

За попередніми даними, чоловік помер під час гри у футбол. Подія сталася у приміщенні спорткомплексу, розташованого на вулиці Костичева.