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Пограничник погиб в результате взрыва гранаты на КПВВ в Донецкой области

18.03.2018 14:54

Еще один военный получил ранения

В Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб один пограничник Краматорского погранотряда, еще один военный получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

КПВВ "Майорск"

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, осуществляющего прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", пока что по неизвестным причинам, взорвалась ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая. // 112.ua

 

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