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В Николаеве застрелился 29-летний руководитель аэропорта

18.03.2018 16:47

 Мужчина скончался в машине "скорой помощи".

В Николаеве из боевого пистолета застрелился исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
 
facebook.com nikolaev0512ua
 
"Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и. о. директора одного из коммунальных предприятий области. Семья находилась дома, вместе с мужчиной, выстрел из комнаты услышала жена. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", – говорится в сообщении.
 
В ведомстве добавили, что выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.
 
По информации издания "НикВести" погибшим является руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Сообщается, что Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени. // 112.ua

 

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