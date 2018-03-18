В Николаеве застрелился 29-летний руководитель аэропорта

В Николаеве из боевого пистолета застрелился исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

"Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и. о. директора одного из коммунальных предприятий области. Семья находилась дома, вместе с мужчиной, выстрел из комнаты услышала жена. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.