В Киеве грабитель ударил женщину молотком, чтобы забрать у нее сумку

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Мужчина был задержан, с ним общаются следователи
Киеве возле станции метро "Героев Днепра" мужчина ударил женщину молотком по голове, чтобы забрать ее сумку. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"Сегодня, примерно в 16:30, недалеко от станции метро "Героев Днепра", на улице Озерной, неадекват с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове для того, чтоб забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайшей домов. Вызвали полицию и погнались за разбойниками. Спустя 5 минут преследования был задержан патрульной полицией", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала скорая и следственно-оперативная группа.
Позже спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик подтвердила факт происшествия на своей странице в Facebook.
"Полиция начала уголовное производство по факту покушения на убийство женщины. Пострадавшая находится в больнице (ждем заключение о телесных повреждениях, которые ей нанес злоумышленник). С задержанным общаются следователи", - написала она. // 112.ua
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