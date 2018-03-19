В Сирии повстанцы сообщили об уничтожении бомбардировщика Су-24

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Самолет был сбит в районе Дамаска
Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении фронтового бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.
Как сообщает оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) в Twitter, самолет был сбит в районе Дамаска. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о тактическом фронтовом бомбардировщике Су-24.
По предварительным данным, пилот катапультировался, но о его дальнейшей судьбе данных нет. Также опубликовано видео с падением самолета, но о его достоверности пока судить сложно.
Су-24 – советский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. // Сегодня
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