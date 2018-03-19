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Международные партнеры Украины не признают выборы президента России в Крыму

19.03.2018 00:38

Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины, уверяет Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные партнеры Украины не признают результаты российских президентских выборов в Крыму. Об этом он сказал во время государственного визита в Государство Кувейт, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: www.president.gov.ua

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", – подчеркнул он.

"И единственный Президент, который будет выбирать Крым, будет Президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", – отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Норвегия не признает результатов выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

Также сегодня аналогичное заявления сделала Франция. В французском МИД отметили, что четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. // Сегодня

 

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