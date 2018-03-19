В столице разыскивают женщину, которая выбросила младенца в мусорку

Полиция Киева просит помощи в установлении матери, которая выбросила новорожденного ребенка на помойку.

Об этом говорится на сайте ГУ НП города Киева.

Предварительно установлено, что тело девочки в контейнер выбросили на улице Теремковской.

Сообщается, что 14 марта 2018 в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца.

В рамках уголовного производства, начатого по факту убийства матерью новорожденного ребенка, следственный отдел Голосеевского управления полиции проводит досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины, сообщают в управлении.