В столице разыскивают женщину, которая выбросила младенца в мусорку

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Полиция Киева просит помощи в установлении матери, которая выбросила новорожденного ребенка на помойку.
Об этом говорится на сайте ГУ НП города Киева.
Предварительно установлено, что тело девочки в контейнер выбросили на улице Теремковской.
Сообщается, что 14 марта 2018 в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца.
В рамках уголовного производства, начатого по факту убийства матерью новорожденного ребенка, следственный отдел Голосеевского управления полиции проводит досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины, сообщают в управлении.
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