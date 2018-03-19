В аэропорту «Борисполь» на взятке задержали главных инспекторов таможни

18 марта в аэропорту "Борисполь" на взятки задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления аэропорта "Борисполь" киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Задержанные получили от гражданки Украины неправомерную выгоду в размере по 500 долларов каждый за беспрепятственное перемещение ею багажа. Кроме того, установлено, что в начале месяца за такую же "услугу" оба взяточника также получали от указанной гражданки неправомерную выгоду в общем размере 600 долларов.

Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время обоим готовятся уведомления о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды"), ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

Данной статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. // 112.ua