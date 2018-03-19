У Луцьку затримали банду, яка викрадала і катувала людей

Про оперцію Район.Луцьк стало відомо з власних джерел.

Серед затриманих - чоловіки 30-40 років. За інформацією джерела, бандити катували свої жертви.

Наразі видання чекає офіційне підтвердження і деталі події.

За інформацією власних джерел ІА «Волинські новини», двох чоловіків, віком 30 і 25 років, утримували в підвалі будинку в селі Забороль Луцького району. Заручників жорстоко били та катували, вимагаючи грошей. Спецпризначенці звільнили бідолах з полону надвечір 17 березня.

Відповідно до попередньої інформації, чоловіки займались добуванням та продажем криптовалюти, тому й стали жертвами зловмисників, які хотіли «по-легкому» здобути грошей.

Над чоловіками жорстоко знущалися. Особливо постраждав 25-річний хлопець, на ньому, зі слів лікарів, «немає живого місця». Нині потерпілі перебувають в Луцькій міській клінічній лікарні, їх охороняють силовики.