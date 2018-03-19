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На очередных выборах Путина побеждает... Путин

19.03.2018 01:33

 Владимир Путин побеждает на выборах, получая 76,41% голосов после обработки 90% протоколов

Кандидат в президенты России Владимир Путин побеждает на выборах, получая 76,41% голосов после обработки 90% протоколов, передает корреспондент «Интерфакса».

новичок

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который набирает 12,05% голосов, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,85%. // Эхо Москвы

 

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