На очередных выборах Путина побеждает... Путин

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Владимир Путин побеждает на выборах, получая 76,41% голосов после обработки 90% протоколов
Кандидат в президенты России Владимир Путин побеждает на выборах, получая 76,41% голосов после обработки 90% протоколов, передает корреспондент «Интерфакса».
На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который набирает 12,05% голосов, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,85%. // Эхо Москвы
Журналисты Radio Free Europe / Radio Liberty совместно с группой RISE Project из Бухареста обнаружили автора твиттера @spainbuca. Его публикации послужили основой для...