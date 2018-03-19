Где и кого нельзя фотографировать без разрешения

"Я раскручиваю свой сайт и снимаю на фото и видео людей, разные объекты и т. д. Часто сталкиваюсь с тем, что меня прогоняют или запрещают съемку. В последний раз повредили дорогую аппаратуру. Кого снимать можно, а кого — нельзя, и есть ли способ компенсировать ремонт техники?" — Кирилл Плотник, г. Киев.

Отвечает Игорь Лихошерст, юрист:

Фото и видеосъемка в местах общественного пользования полностью законна и не требует согласия людей, которые попали в объектив. Таковыми местами считаются улицы, рынки, заведения общепита, вокзалы, аэропорты, различные ведомства, организации здравоохранения, магазины и т. д. То есть в местах, где лицо не надеется уединиться или считает, что его никто не видит и есть посторонние ему люди. Причем съемка законна, даже если руководителями каких-либо из этих мест она запрещена. Основание простое: если место открыто для свободного посещения, то и человек с фотоаппаратом/камерой и т.п. может там находиться и вести свою деятельность.

Снимать можно без разрешения полицейских при исполнении, а также прокуроров, судей и т. д. на работе. Однако если они утверждают, что это мешает им работать, нужно прекратить. Или если они уже не при исполнении и запрещают какую-либо фиксацию (в таком случае они "превращаются" в физлиц, которых уже, согласно ст. 307 ГК Украины, нельзя снимать без их разрешения). Также, если вы ведете съемку в общественном месте, которая является законной, любое физлицо может потребовать его не снимать. В таком случае именно этот человек не должен будет попасть в готовый к выпуску материал. Если к вам никто не подошел и не запретил его снимать, работает принцип "молчаливого согласия".

Часто мы можем наблюдать по телепрограммам скандалы, возникающие при съемках в магазинах. И здесь стоит отметить, что съемка в общественном месте не запрещена, но любая фиксация может быть ограничена/запрещена, если помещение магазина — частная собственность (о запрете должна предупреждать вывеска). При этом, если речь идет о фиксации продажи плохого товара, то запретить съемку не имеют права (тонкая грань законодательства). Также вам могут препятствовать вести съемку, если вы снимаете рабочих без их согласия (выполнение трудовых обязанностей не является мероприятием публичного характера). По той же причине работодатель, кстати, не может без уведомления и разрешения (устного/письменного) вести съемку на работе.

Частникам и физлицам нельзя снимать в местах личного пользования, таких как ванные, бани, сауны, душевые, раздевалки, туалеты.

Есть еще один момент. Если сначала вы все отсняли с согласия или молчаливого согласия человека/людей, но затем он/они передумали и запретил/-ли показывать часть съемки (именно часть, а не всю), то вы будете обязаны его "вырезать". В последнем случае вы можете требовать возмещения затрат, связанных с демонтажом (реальные убытки и упущенный доход, моральный ущерб). Насчет компенсации ремонта техники сказать сложно, без деталей именно того происшествия. // Сегодня