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На Волыни контрабандист на внедорожнике пытался протаранить пограничников

19.03.2018 09:00

В автомобиле были найдены 4 пакета сигарет общим количеством 2 тыс. 740 пачек

В Волынской области во время погони внедорожник пытался протаранить пограничников. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Госпогранслужба

Согласно информации, внедорожник был замечен пограничниками на границе с Белоруссией.

"С целью задержания транспортного средства немедленно была направлена группа реагирования. Во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал и направил транспортное средство в сторону автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы. Составом пограничного наряда были произведены предупредительные выстрелы вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые его преследовали около 2 километров, свернул в один из частных дворов н.п. Мельничное. Покинув авто, водитель обратился в бегство", - рассказали пограничники.

В автомобиле были найдены 4 пакета сигарет общим количеством 2 тыс. 740 пачек. Транспортное средство передано сотрудникам полиции. Личность водителя была установлена, им оказался местный житель 1973 года рождения. Однако предоставлять объяснения он отказался.

Направлено сообщение об обнаружении уголовного производства по ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Проводится проверка. // 112.ua

 

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