На Кіровоградщині викрили на хабарі посадовців підприємства у сфері газопостачання

Неправомірну вигоду зловмисники одержали за не проведення демонтажу гаражу, розташованого над підземним газопроводом.

Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та його територіальних управлінь продовжують заходи з протидії корупції та хабарництву. Під час їх проведення були викрита протиправна діяльність посадових осіб підприємства у сфері газопостачання. Контрольний пакет акцій даного товариства належить державі.

Так, правоохоронці встановили, що посадовці вимагають від громадянина 1500 доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму зловмисники не будуть проводити демонтаж гаражу, який розташований над підземним газопроводом.

Оперативники управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції, слідчі Кропивницького відділу поліції за процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури задокументували факт вимагання та одержання керівником структурного підрозділу та начальником дільниці підприємства у сфері газопостачання неправомірної вигоди.

16 березня у Кропивницькому порушників було затримано та вилучено одержані ними кошти.

На даний час вирішується питання про затримання фігурантів справи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Кримінальне провадження відкрито за статтею 368 Кримінального кодексу України.

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