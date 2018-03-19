Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Білорусі після протестів зняли з ефіру російський фільм про анексію Криму

19.03.2018 09:18

Білоруський телеканал ОНТ замінив на стару радянську комедію показ російського пропагандистського фільму «Крим» режисера Олексія Піманова.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Афіша фільму «Крим» у кінотеатрі в Сімферополі

Спершу показ фільму «Крим» був анонсований на 23:50 17 березня.

З протестами проти демонстрації у Білорусі художнього фільму як такого, що фальшує історію анексії Криму, в соціальних мережах та інтернет-ЗМІ виступили опозиційні діячі, блогери та представники української діаспори.

Без пояснення причин фільм телеканал ОНТ замінив російський фільм.

Торік цей фільм також було анонсовано для показу в кінотеатрах Мінська, але посольство України вислало ноту протесту до МЗС Білорусі з цього приводу, і прокат було скасовано.

Білорусь є союзником Росії, вона підтримала її під час голосувань в ООН за резолюції щодо незаконної анексії Криму, порушень там прав людини та відновлення територіальної цілісності України. Водночас у Мінську проходять переговори щодо Донбасу, тому офіційний Мінськ намагається дотримуватися збалансованості у відносинах з Москвою та Києвом.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...