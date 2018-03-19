В Украине объявлены в розыск 7 тыс. неплательщиков алиментов

В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине объявлены в розыск 7 тысяч человек. Об этом в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Как работает правительственный закон об ужесточении ответственности для должников алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием", – написал он.

По его словам, 7 тыс. человек, которые имеют задолженность по уплате алиментов, объявлены в розыск, 5 тыс. 500 – направлены на выполнение общественно полезных работ, 82 тыс. 397 – запрещен выезд за границу, 79 тыс. 843 запретили управлять автомобилем. Кроме того, 79 тыс. 591 должнику запретили пользоваться оружием.

Когда сумма неуплаченных алиментов превысит сумму за полгода, к должнику применят ограничения до момента выплаты денег:

в праве на выезд за границу;

в праве на управление автомобилем;

в праве на пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;

в праве охотиться.

В этот день Министерство юстиции открыло Единственный реестр злостных неплательщиков алиментов. Человека, который имеет долг по уплате алиментов, можно найти по фамилии и дате рождения.