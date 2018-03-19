В Дании посольство Турции забросали «коктейлями Молотова»

Турецкое посольство в Копенгагене, Дания, забросали "коктейлями Молотова". Инцидент произошел в ночь с воскресенья 18 марта на понедельник 19 марта, сообщает Nyheder.

Согласно данным полиции, сообщает канал, злоумышленники бросили в здание посольства по меньшей мере 4 бутылки со смесью. Находившийся рядом с посольством патруль видел, как двое нападавших убегали от здания, однако преследования не было - полицейские были заняты тем, чтобы не допустить масштабного пожара.

Инцидент произошел около трех часов ночи, сообщает полиция Копенгагена. В здании посольства на момент нападения никого не было, поэтому пострадавших нет.

Сейчас полиция проводит расследование инцидента. Возле здания посольства увеличено количество полицейских. // 112.ua