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В Дании посольство Турции забросали «коктейлями Молотова»

19.03.2018 10:17

Усилиями патрульных пожара удалось избежать, пострадавших нет

Турецкое посольство в Копенгагене, Дания, забросали "коктейлями Молотова". Инцидент произошел в ночь с воскресенья 18 марта на понедельник 19 марта, сообщает Nyheder.

Nyheder

Согласно данным полиции, сообщает канал, злоумышленники бросили в здание посольства по меньшей мере 4 бутылки со смесью. Находившийся рядом с посольством патруль видел, как двое нападавших убегали от здания, однако преследования не было - полицейские были заняты тем, чтобы не допустить масштабного пожара.

 

Инцидент произошел около трех часов ночи, сообщает полиция Копенгагена. В здании посольства на момент нападения никого не было, поэтому пострадавших нет.

Сейчас полиция проводит расследование инцидента. Возле здания посольства увеличено количество полицейских. // 112.ua

 

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