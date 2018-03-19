Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 17-18.03.2018

До Малиновського відділу поліції надійшла заява одеситки про те, що її знайомий викрав у неї з квартири золоті вироби. Сума збитку становить понад двох тисяч гривень. У ході проведених оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного правопорушення поліцейські викрили 35-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

Співробітники групи реагування патрульної поліції Подільського відділу поліції викрили двох місцевих мешканців віком 24 та 44 роки у вчиненні крадіжки металевих виробів з будинку пенсіонера. Сума збитку – 1 500 гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Від правопорушників отримано правдиві свідчення.

До Приморського відділу поліції звернулась 36-річна місцева жителька, яка повідомила, що невідома особа викрала з одного з канцелярських магазинів акрилові краски. Вжитими заходами поліцейські викрили раніше судимого 44-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

Співробітники Овідіопольського відділу поліції викрили 36-річного жителя Херсонської області, який на одній із вулиць смт. Сухий Лиман викрав у жінки сумку. Від зловмисника отримано правдиві свідчення.

Працівниками Малиновського відділу поліції у ході проведення профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант» викрито та притягнуто до адміністративної відповідальності 47-річного іноземця, який порушив правила перебування іноземних громадян на території України.

ВК ГУНП в Одеській області