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На Сумщине разоблачили очередного интернет-мошенника

19.03.2018 10:45

Чтобы заработать денег, 18-летний шосткинець в сети Интернет разместил объявление о продаже велосипеда, а получив предоплату, переставал выходить на связь. Юношу разыскали шосткинские сотрудники криминальной полиции и привлекли его к уголовной ответственности.

К полицейским с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний житель Днепра. Мужчина рассказал, что нашел в Интернете объявление о продаже велосипеда, а когда связался с продавцом и прислал ему оговоренную предоплату в сумме полторы тысячи гривен, тот перестал выходить на связь.

Картинки по запросу интернет-мошенник

«Во время проверки работники полиции установили, что деньги были перечислены на банковский счет жителя Шостки, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мы нашли его владельца. Как оказалось, он отдал свою карточку 18-летнему знакомому, который таким образом «зарабатывал» деньги и тратил их на собственные нужды ».

В отношении молодого человека следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», которое уже направлено в суд. За содеянное ему грозит штраф от 850 до 1700 гривен или же ограничение свободы сроком до трех лет.

Отдел коммуникации полиции Сумской области

 

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