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В Одесі чоловік на ґрунті ревнощів зарізав дружину

19.03.2018 10:55

29-річний уродженець Одеської області під час сварки завдав дружині декілька ножових поранень. Жінка померла на місці.

Трагедія сталася в Київському районі міста в Міжнародний жіночий день. До Таїровського відділення поліції надійшло повідомлення лікаря швидкої допомоги про те, що в квартирі по вул. Ак. Корольова виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

убивство

Поліцейські негайно прибули на місце події. Смерть потерпілої настала до приїзду медиків у результаті отриманих ножових поранень.

 

 

 

Слідчим відділенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного вбивства місцевої жительки. З'ясувалося, що в зазначеній квартирі проживала сімейна пара з неповнолітнім сином. В той день між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, чоловік ножем завдав дружині декілька ударів в область грудної клітини. Почувши звуки, що лунали з квартири, сусіди звернулися по допомогу до поліції. Дитини на момент трагедії в квартирі не було.

Таїровським відділенням поліції проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові повідомлено про підозру. Санкцією статті за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п'ятнадцяти років.

Київський відділ поліції в м. Одесі

 

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