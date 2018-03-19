На Чернігівщині затримано банду крадіїв з житлових та дачних будинків

Поліцейським знадобилося кілька вантажівок, щоб вивезти виявлені під час обшуків у помешканнях затриманих серійних злодіїв понад дві сотні цінних речей. Група, яка складалася з п'ятьох чоловіків, обкрадала виключно елітні маєтки та дачні будиночки на Чернігівщині та Київщині. Окрім того, поліцейські з’ясували, що затримані є частиною більш чисельної злочинної групи.

Оперативники кримінальної поліції Чернігівщини тривалий час документували злочинну діяльність банди. Лише за останні кілька місяців зловмисникам вдалося обікрасти десятки заміських будинків. Брали найцінніше, чим завдали значних матеріальних збитків.

Поліцейські зібрали достатню доказову базу, після чого провели затримання підозрюваних у Козелецькому районі саме в момент чергової спроби вивезення цінних речей з елітного маєтку.

В ході санкціонованих обшуків вдома у затриманих поліція вилучила понад дві сотні викрадених речей, які вони не встигли реалізувати.

Зокрема, квадроцикли, човнові двигуни, снігоприбиральна техніка, високоякісний електроінструмент провідних світових марок, плазмові телевізори, оргтехніку та інші цінні речі.

Поліцейським знадобилося кілька вантажівок, щоб вивезти все майно. Крім цього, поліція виявила у зловмисників майже дві тисячі набоїв різних калібрів до автоматичної зброї.

До злочинної групи входили п'ятеро раніше судимих громадян – мешканців Чернігова та області. В ході оперативної та слідчої роботи поліцейські з’ясували, що затримана група є лише частиною значно чисельнішої групи, яка упродовж понад двох років проникала у дачні будинки в двох сусідніх областях.

Поліція Чернігівщини вже встановила причетність затриманих більше ніж до двох десятків подібних злочинів.

За фактом кожного зі злочинів відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення або сховище) — карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Рішенням суду підозрюваних заарештовано.

Проводиться досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області