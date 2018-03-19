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Мэра Сколе на Львовщине посадили за взятку на 6 с половиной лет

19.03.2018 11:15

Стрыйский горрайонный суд Львовской области после нескольких лет процесса вынес приговор мэру города Сколе, который еще в 2015 году был задержан при получении взятки в 18 тысяч гривен…

— Городской голова проведет в тюрьме 6 с половиной лет, а его сообщница — юридический консультант горсовета — 5 с половиной, оба с конфискацией имущества. Адвокаты готовят апелляцию на это решение, — об этом сообщает местное издание SKOLE-TODAY.

Картинки по запросу хабар

Мэр Сколе и его сообщница были задержаны на горячем 10 августа 2015 года за вымогательство и получение от предпринимателя взятки за передачу ему в аренду объекта коммунального имущества и снижение арендной платы за его использование. // «ФАКТЫ» (Львов)

 

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