Под Киевом в столкновении легковушкаи с грузовиком погибли четыре человека

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Водитель автомобиля BMW не справился с управлением
В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.
Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18.40 на 48 км автодороги Киев-Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и "ЗИЛ". В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.
Установлено, что водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "ЗИЛ".
В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры 26-ти и 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии.
Пассажирку грузовика, 49-летнюю женщину, каретой скорой помощи доставили в районную больницу, где диагностировали у нее рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.
Все пострадавшие в ДТП – жители села Феневичи.
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