Под Киевом в столкновении легковушкаи с грузовиком погибли четыре человека

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением

В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 18 марта в 18.40 на 48 км автодороги Киев-Овруч, вблизи с. Феневичи, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и "ЗИЛ". В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли.

Установлено, что водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "ЗИЛ".

В результате ДТП 25-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры 26-ти и 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии.

Пассажирку грузовика, 49-летнюю женщину, каретой скорой помощи доставили в районную больницу, где диагностировали у нее рану носа, закрытую травму головы и сотрясение головного мозга.

Все пострадавшие в ДТП – жители села Феневичи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются свидетели. // Сегодня