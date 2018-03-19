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Возражения России в деле Скрипаля все абсурднее

19.03.2018 11:41

Глава МИД Великобритании заявил, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Скрипаля.

Об этом он заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Джонсон

"Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не делали" Новичок ". В другой раз, что долали "Новичок", но все его запасы были уничтожены. Еще в другой раз они говорят, что разрабатывали "Новичок", все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию", - заявил Джонсон.

"Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая русская стратегия скрыть иглу правды в стоге лжи и затмения", - добавил британский министр.

В своем Twitter Джонсон также сообщил, что обсуждает инцидент в Солсбери с европейскими коллегами и министром иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Очень сильная поддержка ответа Великобритании со стороны наших союзников, друзей и партнеров", - написал он.

Напомним, посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что источником происхождения ядовитого вещества может быть британская научно-исследовательская лаборатория.

Заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Великобритания могла получить токсическое вещество "Новичок" от США.

Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества "Новичок", использованной для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Как известно, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. // Европейская правда

 

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