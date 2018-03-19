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Депрессивная бабушка задушила шестилетнего внука в отеле для свиданий

19.03.2018 11:52

Полиция Гонконга арестовала женщину, подозреваемую в убийстве малолетнего внука. Преступление было совершено в гостинице, где обычно останавливаются любовники.

Шестилетнего мальчика госпитализировали в состоянии комы 18 марта после полуночи из "отеля любви", расположенного в районе Ваньчай на Локхарт-роуд. На шее пострадавшего были найдены следы удушения. Предположительно, бабушка мальчика душила его лямкой от рюкзака. Спасти первоклассника не удалось. В 2:28 он скончался, пишет The South China Morning Post.

Картинки по запросу задушила шестилетнего внука

52-летняя подозреваемая возила внука на экскурсию по Гонконгу. Утомившись, женщина сняла комнату в отеле для свиданий.

Известно, что погибший мальчик жил с матерью-одиночкой, которая была вынуждена много работать. А воспитанием малыша в основном занималась бабушка.

Предположительно, у мальчика был синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это неврологическо-поведенческое расстройство развития, при котором ребенок импульсивен и хуже концентрирует внимание. Бабушка мальчика страдала от депрессии и проходила курс лечения в одной из клиник. // NEWSru.com

 

 

 

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