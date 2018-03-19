У Києві затримали зловмисників, які обікрали термінал самообслуговування

Зловмисники обрали вихідний день, аби не привертати до себе увагу. Однак викрадені гроші привласнити їм не вдалося, оскільки вони відразу потрапили у поле зору правоохоронців.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку із терміналу самообслуговування, що розташований у приміщенні банку на бульварі Перова. Про злочин стало відомо працівнику фінансової установи, який отримав сигнал спрацювання сигналізації.

За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, першими на місце прибули патрульні, які затримали двох осіб із речовими доказами. Згодом співробітник банку підтвердив факт крадіжки грошей, але остаточна сума матеріального збитку встановлюється.

«За попередніми даними, із терміналу зникло кілька десятків тисяч гривень. Проте у кишенях затриманих ми виявили та вилучили близько чотирьох тисяч гривень. Тож чекаємо висновку ревізійної комісії, а поки з’ясовуємо всі деталі події», - зазначив правоохоронець.

Затримані – 35-річний місцевий мешканець та 25-річний уродженець Запорізької області - у скоєному зізналися. Вони розповіли, як обрали приміщення, потрапили до нього та викрали гроші. Раніше неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, а один із них скоїв крадіжку, перебуваючи під домашнім арештом за вчинення аналогічного злочину в Оболонському районі.

«Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу, яка передбачає до шести років позбавлення волі», - додав Олександр Кузьмін.

Відділ комунікації поліції Києва