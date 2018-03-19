На Одещині викрито комерсантів, які постачали до лікарень технічний кисень замість медичного

Працівники обласного управління захисту економіки, слідчого управління поліції та прокуратури області встановили, що комерційна структура надавала підроблені документи щодо походження кисню та його відповідності нормам ДСТУ. За попередніми даним сума збитків становить понад 6 мільйонів гривень.

Правоохоронцями були виявлені факти розтрати бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель кисню медичного для закладів охорони здоров’я Одеського регіону. Крім того, що продукція постачалась за завищеними цінами, замість кисню медичного лікарні одержували технічній.

Оперативники управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили, що окрім комерційної структури-постачальника, до злочину можуть бути причетні і посадові особи медичних закладів. Аналіз результатів тендерів показав, що публічні процедури проводились штучно, так як умови заздалегідь були прописані для конкретної продукції конкретного постачальника.

Відповідно до укладених угод комерційна структура здійснює постачання кисню медичного до закладів охорони здоров’я. До речі, дане підприємство є одним з найбільших постачальників продукції даної категорії на території України. З метою власного збагачення розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів. До лікарень постачали кисень, що не відповідає вимогам ДСТУ. Фактично, кисень, який повинен використовуватись у промислових цілях, потрапляв до медустанов. Технічній кисень замість медичного міг становити загрозу для здоров`я пацієнтів та призвести до трагічних наслідків.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено місце придбання технічного кисню та методи його легалізації. Зокрема, складалися та видавалися документи з фальсифікованими відомостями. Замовники отримували продукцію разом з підтверджуючими документами, де виробником зазначався вітчизняний завод медичних приладів.

«Медичний» кисень не тільки не відповідав вимогам ДСТУ, його ринкова вартість була у кілька разів менша. За попередніми даним сума збитків становить понад 6 мільйонів гривень.

Упродовж 14-15 березня оперативники управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції, слідчого управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області провели санкціоновані обшуки на підприємстві. Правоохоронці вилучили «чорнову» бухгалтерію, 880 тисяч гривень, 1450 євро, понад тисячу доларів США, 62 тисячі російських рублів та інші матеріали, що мають значення для досудового розслідування.

Всі заходу по документуванню протиправної діяльності проводилися в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадуємо, що Нацполіція та Генпрокуратура викрили групу компаній у розкраданні бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель медичних матеріалів для лікування ниркової недостатності методом гемодіалізу.

Департамент захисту економіки

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