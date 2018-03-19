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В Киеве зарубежные гастролеры «обчистили» квартиру, пока хозяева спали

19.03.2018 12:50

Гражданам другого государства грозит до шести лет тюрьмы.

 

 

 

 

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, около 23 часов дежурный Днепровского управления полиции получил сообщение патрульных о задержании двух мужчин, которые, вероятно, причастны к преступлению. На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции.

Домушников задержали. Фото: kyiv.npu.gov.ua

На месте правоохранителям передали двух граждан другого государства, 1993 и 1996 г.р. Их опросили, а эксперты изъяли вещественные доказательства.

Оказалось, что наряд патрульных заметил трех подозрительных мужчин, которые находились возле машины. Когда незнакомцы увидели полицейских, начали разбегаться. Двоих догнали и задержали, а третьему удалось скрыться. Впоследствии установили их причастность к краже из квартиры.

Мужчины повредили защитную решетку на окне, проникли в квартиру и забрали деньги. Хозяева, которые спали в соседней комнате, узнали о краже сбережений от сотрудников полиции.

Иностранцы прибыли в Украину в конце февраля. Полиция устанавливает местонахождение третьего злоумышленника. По факту кражи следователи открыли уголовное производство по части третьей статьи 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до шести лет лишения свободы. // Сегодня

 

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