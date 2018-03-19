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МИД Австрии: Отданные в Крыму голоса не могут считаться действительными

19.03.2018 13:00

Голоса, отданные на выборах президента РФ в аннексированном Крыму, не могут считаться действительными.

Об этом перед началом заседания глав МИД Евросоюза заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль.

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"Что касается дебатов в Украине о перевыборах президента Путина, то я заметила, сопровождая на прошлой неделе президента Ван Дер Беллен в поездке в Украину, что эту тему снова и снова обсуждают", - отметила Кнайссль.

"Федеральный президент Ван Дер Беллен указал, и это также позиция австрийского правительства, что голоса, отданные в аннексированных вопреки международному праву регионах, не могут считаться действительными", - отметила глава австрийской дипломатии.

Новый глава МИД Германии Хайко Маас считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии.

Франция не признает выборы президента РФ на территории Крыма и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведения выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове. // Европейская правда

 

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