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Словакия не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму

19.03.2018 13:15

Она осуждает действия России относительно аннексии Крыма и дестабилизации Донбасса

Словакия не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом говорится в "Заявлении группы дружбы Национального совета Словацкой Республики с Украиной в связи с выборами президента РФ на оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и г. Севастополь".

Выборы в РФ

"Украина является нашим соседом, и сохранение его суверенитета и территориальной целостности относится к числу главных национальных интересов Словацкой Республики. Словакия сохраняет свою позицию, которая основывается на осуждении аннексии Крыма и дестабилизации Донбасса", - говорится в заявлении.

Словакия настаивает на полном выполнении минских соглашений, которые являются условием для пересмотра санкций против Российской Федерации.

"Мы также поддерживаем сближение Украины с ЕС, которое мы видим как путь к стабилизации на востоке от наших границ. Мы признаем европейские стремления Киева и его усилия в отношении политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС", - отметили в группе дружбы Национального совета Словацкой Республики.

По их мнению, интенсивность встреч Украины и Словакии на всех политических уровнях подтверждают хороший уровень двусторонних отношений и сотрудничества между соседями, а также продолжающуюся политическую поддержку Словакией европейского курса Украины, путем содействия процессу реформ и обмена опытом.

"Учитывая вышеизложенное, мы не признаем результаты выборов президента РФ на территории украинского Крыма", - подчеркнули в заявлении. // 112.ua

 

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