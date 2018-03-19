Конфликт на столичной Оболони закончился взрывом гранаты

В Киеве в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Приречная произошел взрыв.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.

"В настоящее время установлено, что инцидент произошел на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.