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Конфликт на столичной Оболони закончился взрывом гранаты

19.03.2018 13:35

В Киеве в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Приречная произошел взрыв. 

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.

Взрыв на столичной Оболони: во время ссоры неизвестные взорвали гранату

"В настоящее время установлено, что инцидент произошел на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

 

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