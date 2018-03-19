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У Дніпрі затримали на хабарі посадовця митного посту

19.03.2018 13:45

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі головного державного інспектора митного посту «Північний» Дніпропетровської митниці.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця дев’ятсот доларів США за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення імпорту легкових автомобілів.

Фото Служба безпеки України.

До протиправної схеми інспектор залучив як посередника митного брокера однієї з приватних логістичних компаній. Оперативники спецслужби задокументували отримання ділками шестисот американських доларів – першої суми неправомірної вигоди.

Співробітники СБ України затримали зловмисників на робочому місці митника під час отримання трьохсот доларів США – другої частини хабара.

Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Служба безпеки України

 

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