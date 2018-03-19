В США поставили под сомнения данные о высокой явке на выборах Путина в России

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor поставила под сомнение показатели по явке на президентских выборах в России.

Об этом сообщается в материале Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

"Изначально на выборах президента Кремль планировал для Путина стратегию 70/70: набрать 70% голосов при явке в 70%. В то время как первое условие было довольно легко обеспечить, второе стало самой большой проблемой Кремля в день выборов. Оппозиционер Алексей Навальный, которому запретили баллотироваться на выборах, инициировал кампанию по бойкоту выборов по всей России, и его хэштег #НеГолосую стремительно набирал популярность на прошлой неделе", - отметили аналитики.

Обращается внимание, что в ответ на это Кремль начал свою кампанию по мобилизации электората.

"Кремлевские и региональные лидеры ответили на это организацией всероссийских акций, направленных на привлечение избирателей, в том числе лотерей, концертов, ярмарок, а также конкурсов селфи и костюмов с денежными призами или iPhone в подарок. По сообщениям, многие государственные учреждения и органы власти (в частности, военные) заставляли своих сотрудников голосовать", - пишет Stratfor.

Отмечается, что независимые наблюдатели констатировали невысокую явку на президентских выборах в РФ.

"Поскольку большинство иностранных наблюдателей не допустили к мониторингу выборов в России, многие оппозиционные группы (в том числе команда Навального) и независимая организация "Голос" отправили своих собственных наблюдателей по всей стране. Большинство негосударственных мониторщиков зафиксировали довольно низкую явку – менее 50%. Даже Центральная избирательная комиссия страны первоначально заявляла о явке на уровне около 51%, хотя по последним официальным данным она превысила 67%", - подчеркнули эксперты.

Также по данным независимых наблюдателей, лишь около 34% граждан пришли на избирательные участки в пропутинской Чечне, хотя власти республики называли цифру в 81%.