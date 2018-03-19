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На Прикарпатті за загадкових обставин помер 8-річний хлопчик

19.03.2018 14:05

В Івано-Франківську вчора близько 17 години за адресою вул. Івана Павла ІІ помер 8-річний хлопчик.

Як повідомила Фіртці начальник сектору ювенальної превенції УПД ГУНП в області Алла Бойчук є факт смерті дитини, проте причина наразі невідома.

померла дитина

«Дитина хворіла. Зараз тіло направлено у морг, встановлюється причина смерті. Дитина жалілась на болі у горлі. За словами мами, вони вчора зверталися до лікарів, було призначено лікування. Стан дитини сьогодні після обіду погіршився, мама викликала швидку допомогу. Лікарі приїхали і констатували смерть дитини», – повідомила Алла Бойчук. // ukraine-live.com

 

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