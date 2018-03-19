Япония не признала «выборы Путина» в Крыму

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами

Правительство Японии не признает голосования в оккупированном Россией Крыму на так называемых президентских выборах Российской Федерации, состоявшихся в воскресенье, 18 марта.

Об этом заявил посол Японии в Украине Шигеки Сумме.

"Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами. Таким образом, Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведения в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 ", – заявил посол Японии. // Сегодня