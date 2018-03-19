В РФ фирма держала в рабстве 13 кыргызстанцев. Одна девушка не выдержала и вскрыла себе вены

МВД Кыргызстана рассказало о совместной операции российской полиции и Государственной миграционной службы России в Рязанской области. В марте ведомство получило информацию, что в Рязани владельцы швейного цеха удерживают в рабстве 13 граждан Кыргызстана, отняв у них паспорта. Одна девушка в результате не выдержала и вскрыла себе вены.

Как выяснили в МВД, компанией "Февраль" руководили гражданин России и гражданин Вьетнама, чью личность пока установить не удается. На них в швейных цехах работали около 100 человек из разных стран, из них 13 граждан Кыргызстана. Их набрали на работу через посредника возле рынка "Берекет" в Бишкеке: посредником также был гражданин Кыргызстана.

Работники из Кыргызстана подписали договоры. Им были обещаны 12-часовой трудовой день с 08:00 до 20:00, выдача зарплаты два раза в месяц, бесплатное питание, медицинское обслуживание и бесплатное жилье. На деле ни одно из этих условий не соблюдалось. Сразу же по приезду в Рязань у рабочих отобрали паспорта, после чего заставили работать гораздо больше 12 часов: по их собственным словам - иногда они не выходили из цеха 20 часов подряд.

Ни о каком бесплатном питании речь тоже не шла. На обеденный перерыв рабочим выделяли 40 минут, и за это время им нужно было успеть самим приготовить себе обед. Если они не успевали – с них брали штраф в 5 тысяч рублей.

Зарплату им вовремя тоже не платили.

Работники рассказали, что многие хотели расторгнуть договор, но владельцы цеха удерживали их насильно, как рабов, не разрешая выходить за пределы фабрики даже за лекарствами.

Одна из гражданок Кыргызстана не выдержала таких условий и вскрыла себе вены. Ее коллеги потребовали вызвать скорую помощь, но руководители компании заявили им, что вызов врачей платный, и платить за него будет сама девушка.

В России против руководителей "Февраля" возбуждено уголовное дело.

Много выходцев из стран Центральной Азии работают в России в нелегальных швейных цехах, где не соблюдаются трудовые нормы. Как правило, они живут там же, на территории предприятия, в антисанитарных условиях.

Зимой 2016 года восемь женщин из Кыргызстана погибли в Москве при пожаре в одном из таких нелегальных цехов. В августе 2016 года аналогичный пожар произошел в одном из цехов типографии в Москве: там также погибли 14 работниц из Кыргызстана. Самой старшей было 45, младшей не было и 17 лет. // Настоящее Время