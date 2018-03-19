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Россиянка после ссоры с бывшим мужем сбросила трехлетнего сына с балкона и прыгнула за ним

19.03.2018 14:45

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка и его матери при падении с балкона многоэтажки. По предварительным данным, женщина сбросила ребенка вниз после ссоры с экс-супругом, а затем совершила самоубийство.

Тела трехлетнего ребенка и 25-летней женщины были обнаружены 17 марта 2018 года рядом с домом на проспекте КИМа, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Петербурга. Мальчик и его мать скончались от травм, полученных при падении с большой высоты.

Картинки по запросу сбросила ребенка

Погибшей оказалась Анастасия Екимова, пишет"Фонтанка". Установлено, что она, находясь дома, поссорилась с бывшим мужем. Затем женщина вывела их общего трехлетнего сына на балкон десятого (по другим данным, восьмого) этажа и бросила его вниз, после чего прыгнула следом.

С апреля 2016 года семья Екимовой числилась как неблагополучная. Ее поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Женщине ставили на вид злоупотребление алкоголем. Она наблюдалась в наркологическом диспансере.

Уголовное дело возбуждено по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). // NEWSru.com

 

 

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