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В Запорожье разоблачили бордели супругов-сутенеров

19.03.2018 14:55

Супруги будущие семь лет могут провести за решеткой

 

Стали известны новые подробности о разоблачении двух борделей в Запорожье: притоны организовала супружеская пара, а работали бордели круглосуточно.

Картинки по запросу бордель

Как выяснили копы, и проституток, и клиентов муж с женой искали по интернету, благодаря которому их и раскрыли.

"По установленному графику работали проститутки. С целью поиска клиентов для борделей они размещали номера телефонов с соответствующими объявлениями в сети интернет", – сообщалось в заявлении полицейских.

Теперь за сутенерство 40-летнему мужчине и 33-летней женщине грозит семилетний тюремный срок.

В свою очередь, "сотрудницам" этого предприятия придется заплатить административный штраф в 200 гривен. // Сегодня

 

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