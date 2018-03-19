В Запорожье разоблачили бордели супругов-сутенеров

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Супруги будущие семь лет могут провести за решеткой
Стали известны новые подробности о разоблачении двух борделей в Запорожье: притоны организовала супружеская пара, а работали бордели круглосуточно.
Как выяснили копы, и проституток, и клиентов муж с женой искали по интернету, благодаря которому их и раскрыли.
"По установленному графику работали проститутки. С целью поиска клиентов для борделей они размещали номера телефонов с соответствующими объявлениями в сети интернет", – сообщалось в заявлении полицейских.
Теперь за сутенерство 40-летнему мужчине и 33-летней женщине грозит семилетний тюремный срок.
В свою очередь, "сотрудницам" этого предприятия придется заплатить административный штраф в 200 гривен. // Сегодня
Журналисты Radio Free Europe / Radio Liberty совместно с группой RISE Project из Бухареста обнаружили автора твиттера @spainbuca. Его публикации послужили основой для...