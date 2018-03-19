Головного поліцмена Київської області підозрюють у кришуванні «Ірпінського Чікаго»

Журналісти ствержують, що головного поліцмена Київської області, полковника поліції Дмитра Ценова утримує Ірпінський міський голова Карплюк, виплачуючи щомісяця 10 тисяч долларів, щоб той “кришував” “Ірпінське Чікаго”, а мерські забудовники активно намагаються забудувать землі які належать МВС.

Як повідомляє сайт Антикор, в Ірпінському відділку поліції за період з 2015 по 2018 рік виявлено сотні безпідставно закритих справ, на які свого часу звернув увагу Юрій Луценко. Коментуючи криміногенну ситуацію в приірпінні як “поєднання криміналітету з правлячими хабарниками” генпрокурор публічно назвав цей регіон “Ірпінським Чікаго”.

Суспільного резонансу діяльність місцевої влади почала набувати з початком приходу на посаду міського голови Володимира Карплюка, якого в народі називають “Вова-67” за кількістю задекларованих ним ним 67 квартир, - пише видання.

Також у виданні нагадують, що на сьогодні мер Ірпеня є фігурантом понад 10 кримінальних впроваджень, він отримав дві підозри у низці тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема створення злочинної організації, розкрадання бюджетних коштів у складі злочинної організації, підробка документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

З початку цього року Київським окружним адміністративним судом було повернено в державну власність 15 гектарів лісу, незаконно виділених за поданням Ірпінського міського голови під багатоповерхову забудову в м. Ірпінь. Ринкова вартість такої земельної ділянки становить близько 7,5 мільонів доларів США.

Через місяць після цієї події Карплюк ініціював кадрові ротації у місцевій поліції, які підтримав Дмитро Ценов. Так, згідно розпорядження Головного управління Національної поліції в Київській області від 05.02.2018 р., охорону громадського порядку і боротьбу з правопорушеннями в Ірпені буде забезпечувати Володимир Барабаш - особа, що взаємодіє з “тітушками” та має безпосередній зв’язок з так званими "ДНР" та "ЛНР".



Призначений Ценовим начальник поліції Ірпеня Володимир Барабаш добре відомий в Приірпінні захисник забудовників, які незаконно ведуть будівництво в лісовій зоні регіону. Так, свого часу він разом з “тітушками” захищав незаконне будівництво в Бучі по вул. Пушкінській, де громада відкрила приймальню нардепа Ольги Червакової, щоб захистити ліс від вирубки. Саме тоді, під час виконаня “своїх службових обов’язків”, майбутній начальник Ірпінської поліції пропонував водію крану розвантажувати цеглу, не дивлячись на присутність під краном людей і казав, що йому байдуже, якщо хтось постраждає. Колишній правоохоронець не просто хвилювався, кричав, ображав жінок. Барабаш під кінець взагалі заявив, що буде скаржитися на громаду Бучі в "ДНР" та "ЛНР", чим налякав навіть своїх однодумців, які почали потроху від нього відходити”.

За інсайдерською інформацією, “співпраця” Володимира Карплюка, фігуранта численних земельних скандалів значальником Головного управління Національної поліції в Київській області коштує Ірпінському меру 10 тисяч долларів щомісяця.

Як ствержують журналісти, у Ірпені зараз активно деребанять землі лісових угідь, пойми, дитячих таборів, тощо, ринкова вартість однієї сотки в Ірпені давно перевищила 5000 доларів. Без підтримки правоохоронних органів, як слушно відмітив Юрій Луценко, подібні оборудки проходити не можуть.

Яскравим прикладом протидії громадським інтересам місцевою поліцією є територія близько одного гектара Ірпінського управління державної служби охорони МВС.

Цей мікрорайон перенаселений, але житло продовжують зводити, всупереч генеральному плану та активній протидії місцевих жителів. Попри той факт, що забудовник намагається використати державну землю для власних потреб, Барабаш особисто відстоює інтереси забудовника.

Питання - чому МВС вперто не помічає злочинів попри заяву Генерального прокурора знаходити свою відповідь? Керівництво МВС області втягнуто в кримінальні оборудки мером Ірпеня і незаконно збагачується за рахунок ресурсів громади, скаржяться у виданні.