9-летний мальчик застрелил 13-летнюю сестру из-за видеоигры

В американском штате Миссисипи 13-летнюю девочку застрелил ее 9-летний брат. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что мальчик хотел поиграть в видеоигру, но его сестра отказалась отдать ему джойстик. Он подошел к ней сзади и выстрелил в голову из пистолета. Пуля прошла сквозь мозг.

Шериф округа Монро Сесил Кантрелл объявил, что девочка скончалась от ранения в больнице Мемфиса.

На данный момент неизвестно, какие последствия ожидают мальчика.

"Ему всего девять. Я предполагаю, что он видел это в видеоиграх или на телевидении. Я не знаю, или он точно осознавал, что делает. Я знаю, что это трагедия", - подчеркнул шериф в комментарии изданию Clarion Ledger.

Мать мальчика во время трагедии находилась в другой комнате, кормя других детей.

Полиция расследует, как ребенку удалось достать оружие.

"Это совершенно новые обстоятельства для нас, мы никогда не имели дело с ребенком, который стреляет в других детей в возрасте девяти лет", - сказал шериф Кантрелл. // 112.ua