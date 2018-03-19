На Запоріжжі затримано чоловіка, який завдав тілесні ушкодження поліцейському

Під час відпрацювання Олександрівського району Запоріжжя зловмисник наніс тілесні ушкодження працівнику батальйону поліції особливого призначення «Скіф». Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження.

У місті Запоріжжя, під час виконання службових обов'язків по охороні громадського порядку, працівники батальйону «Скіф» виявили трьох чоловіків, які розпивали спиртні напої. Останні поводили себе агресивно та відмовлялись виконувати законні вимоги працівників поліції. Раптом 26-річний чоловік вдарив в обличчя правоохоронця.

Поліцейський звернувся до 5-ї міської лікарні за медичною допомогою.

На даний час підозрюваний затриманий у порядку статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Окрім того, у одного із чоловіків з цієї компанії - раніше засудженого 47-річного громадянина - правоохоронці вилучили наркотичну речовину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що за добу запорізькі оперативники затримали дві групи квартирних крадіїв.

Відділ комунікації поліції Запорізької області