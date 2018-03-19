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На Калинівському ринку у Чернівцях масштабна пожежа

19.03.2018 15:45

У Чернівцях виникла велика пожежа на Калинівському ринку у секторі продажу килимів.

Як повідомив на позачерговій сесії міськради містький голова Олексій Каспрук, йому щойно про це повідомив телефоном директор Калинівського ринку. На сесії оголошено перерву на дві години.

пожежа

 

Як повідомляє кореспондент БукІнфо, він став свідком, як по вулиці Білоруській щонайменше чотири автомобілі рятувальників помчалися в район пожежі. Наразі на пожежі працює десять пожежних машин.

 

Задіяні всі служби ДСНС Чернівців. Площа загорання - понад 500 м.кв. Травмовано одну людину. За словами пожежників, ускладнює гасіння пожежі висока щільність та обмежений доступ в епіцентрі НП.

 

У Чернівцях патрульна поліція частково обмежила рух транспортних засобів на вулиці Калинівській від вулиці Січових стрільців до вулиці Хотинської. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.

 

За останніми даними, кілька контейнерів з килимами вже вигоріло вщент. Підприємці всіма силами намагаються врятувати свій товар. За попередніми даними, вартість втраченого товару вже вимірюється десятками мільйонів гривень.

 

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