СБУ заблокувала фейкову спробу популяризації так званої «Житомирської народної республіки»

Оперативники спецслужби встановили, що для створення необхідної «картинки» зловмисники використали реальні персональні дані мешканців Житомирщини, від імені яких зареєстрували фейкові акаунти. Через них вони дистанційно адміністрували сторінки та наповнювали їх антиукраїнською інформацією.

Правоохоронці, зокрема, задокументували, що російські пропагандисти використали особисту інформацію та світлини мешканки одного з райцентрів області для створення спільноти так званої «Житомирської народної республіки». Цей ресурс також використовувався для поширення проросійської пропаганди, підтримки та популяризації терористичних організацій «Д/ЛНР». Жінка навіть не підозрювала про свою «причетність» до створення антиукраїнської сторінки.

Співробітники СБ України також встановили, що більшість облікових записів, з яких підтримували «лайками» антиукраїнські пости, мають явні ознаки «інтернет-ботів», лише деякі з них належать реальним користувачам соцмережі.

Служба у межах чинного законодавства вжила необхідні заходи для блокування Інтернет-спільноти фейкової «ЖНР» та припинення її інформаційного наповнення.

Служба продовжує реалізовувати комплекс заходів із протидії інформаційній агресії спецслужб РФ на шкоду інтересам нашої держави.

Прес-центр СБ України