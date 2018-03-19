Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

СБУ заблокувала фейкову спробу популяризації так званої «Житомирської народної республіки»

19.03.2018 15:56

Співробітники СБ України заблокували нові спроби кремлівських пропагандистів популяризувати в Інтернеті так звану «Житомирську народну республіку».

Оперативники спецслужби встановили, що для створення необхідної «картинки» зловмисники використали реальні персональні дані мешканців Житомирщини, від імені яких зареєстрували фейкові акаунти. Через них вони дистанційно адміністрували сторінки та наповнювали їх антиукраїнською інформацією.

СБУ

Правоохоронці, зокрема, задокументували, що російські пропагандисти використали особисту інформацію та світлини мешканки одного з райцентрів області для створення спільноти так званої «Житомирської народної республіки». Цей ресурс також використовувався для поширення проросійської пропаганди, підтримки та популяризації терористичних організацій «Д/ЛНР». Жінка навіть не підозрювала про свою «причетність» до створення антиукраїнської сторінки.

Співробітники СБ України також встановили, що більшість облікових записів, з яких підтримували «лайками» антиукраїнські пости, мають явні ознаки «інтернет-ботів», лише деякі з них належать реальним користувачам соцмережі.

Служба у межах чинного законодавства вжила необхідні заходи для блокування Інтернет-спільноти фейкової «ЖНР» та припинення її інформаційного наповнення.

Служба продовжує реалізовувати комплекс заходів із протидії інформаційній агресії спецслужб РФ на шкоду інтересам нашої держави.

 

Прес-центр СБ України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...