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Житель Киевщины развращал свою 13-летнюю дочь

19.03.2018 16:45

Мать девочки узнала о происходящем из соцсетей

По ходатайству прокуратуры Киевской области взят под стражу 33-летний мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей 13-летней дочери.

Отец совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери

"Установлено, что родители девочки развелись сразу после ее рождения, и отец сначала вообще не поддерживал связей со своей дочерью. Однако, недавно, увидев страницу дочери в одной из соцсетей, начал общаться с ней. С июня 2017 по февраль 2018 девочка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района. Во время таких визитов, отец, с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери", – сообщили в прокуратуре Киевской области.

В дальнейшем, мама девочки увидела ее переписку с отцом в соцсети и узнала, что бывший муж периодически развращает ребенка. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. "33-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении своей малолетней дочери) УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорят правоохранители. Горе-отцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. // Сегодня

 

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