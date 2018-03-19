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Москвича, заподозренного в педофилии, линчевали в Омской области

19.03.2018 16:57

Следователи Омской области раскрыли убийство жителя Москвы, с которым расправились на встрече бывших одноклассников. Школьные приятели потерпевшего обвинили его в изнасиловании малолетнего ребенка.

В настоящий момент трое соучастников преступления заключены под стражу, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Обвинение переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть"). Арестованным грозит наказание в виде 15 лет лишения свободыКак следует из материалов уголовного дела, в августе 2017 года 53-летний житель Москвы приехал в Омскую область, чтобы продать квартиру родителей. В Омске он встретился с одноклассниками. Общение школьных друзей состоялось в доме у одного из них.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерпевший совершил действия сексуального характера в отношении пятилетней дочери знакомого", - говорится в пресс-релизе.

Узнав об этом, отец пострадавшей девочки вместе с приятелями 1975-го и 1980 годов рождения избили до смерти москвича. Затем виновники самосуда завернули труп в полиэтилен и утопили в реке, сообщает KVnews.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Омской области Ларису Болдинову.

В том же месяце останки потерпевшего были обнаружены в реке Иртыш в районе Песчаной улицы в Омске. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Установив личность убитого ранее судимого мужчины, следователи очертили круг его общения и вышли на подозреваемого, которым оказался 54-летний знакомый погибшего. Он тоже ранее уже был судим. Затем были установлены личности еще двух предполагаемых соучастников убийства.

После задержания бойцами СОБР "Каскад" Росгвардии все трое сознались в совершении преступления. Они добавили, что "восстанавливали справедливость" и действовали из благородных побуждений, расправляясь с педофилом.

Обвинение переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть"). Арестованным грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщает официальный сайт областного УМВД. // NEWSru.com

 

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