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Тела Бадри Патаркацишвили и Александра Перепеличного, загадочно умерших в Англии, эксгумируют

19.03.2018 17:36

Тела двух российских бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепеличного, которые умерли в Великобритании при загадочных обстоятельствах, могут быть эксгумированы после скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери химическим веществом «Новичок».

Решение об этом приняли накануне в Скотланд-Ярде. Издание Express со ссылкой на источник, близкий к британским силовикам, пишет, что правоохранительные органы страны хотят убедиться, что два бывших гражданина РФ не были отравлены каким-нибудь химическим ядом.

Тела двух российских бизнесменов эксгумируют в Британии после отравления Скрипаля

Александр Перепеличный

Бадри Патаркацишвили умер в феврале 2008 года в возрасте 52 лет в своем особняке в Суррее, где он жил последние семь лет жизни, после того как покинул Россию. Предполагается, что он умер от сердечного приступа. По версии друзей умершего, накануне смерти Патаркацишвили чувствовал себя прекрасно.Патаркацишвили конфликтовал с Борисом Березовским, который также был найден мертвым в своем доме в Суррее в 2013 году.

43-летний бизнесмен Александр Перепеличный умер в 2012 году во время пробежки. Тогда полиция не смогла установить причину его смерти. К слову, Перепеличный умер практически сразу же после того, как озвучил доказательства якобы имеющего место мошенничества со стороны чиновников, связанных с Кремлем.

Полиция Британии начала повторное расследование дел смерти Березовского, Патаркацишвили и Перепеличного, которое длится по сей день. Напомним, в Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Великобритания обвиняет Россию в отравлении Скрипалей.

Между Москвой и Лондоном произошел кризис в отношениях. Официальный Лондон выдвинул ряд версий произошедшего, среди которых использование химвещества «Новичок». Из страны выдворяют 23 российских дипломата. В ответ Россия также выслала 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, назвав обвинения «бездоказательными» и «провокационными».

Помимо других смертей бывших российских граждан в Великобритании, полиция расследует дело об убийстве бизнес-партнера олигарха Бориса Березовского Николая Глушкова. Его тело нашли вечером 12 марта в его доме в пригороде Лондона. Сообщается, что на его шее были видны следы удушения. Расследованием этого дела занимается подразделение полиции по борьбе с терроризмом, одной из версий рассматривается убийство. // Преступная Россия

 

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