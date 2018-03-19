Раніше судимий мешканець Куликівки на Чернігівщині зарізав дружину та ліг спати

Вчора, 18 березня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла місцевої жительки із слідами насильницької смерті.

Про це Високому Валу повідомили у Секторі комунікації поліції Чернігівської області.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Куликівського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області. Оглядаючи тіло, експерт виявив в районі серця колоту рану.

Раніше судимий співмешканець зізнався, що напередодні він випивав оковиту разом з жінкою та посварився. Взяв у руки кухонний ніж та вдарив нею жінку в груди, після чого ліг спати.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство) - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Лиходій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.