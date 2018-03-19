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Раніше судимий мешканець Куликівки на Чернігівщині зарізав дружину та ліг спати

19.03.2018 17:50

Вчора, 18 березня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла місцевої жительки із слідами насильницької смерті.

 

Про це Високому Валу повідомили у Секторі комунікації поліції Чернігівської області.

убивство

 

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Куликівського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області. Оглядаючи тіло, експерт виявив в районі серця колоту рану.

 

 

 

 

Раніше судимий співмешканець зізнався, що напередодні він випивав оковиту разом з жінкою та посварився. Взяв у руки кухонний ніж та вдарив нею жінку в груди, після чого ліг спати.

 

 

 

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство) - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

 

Лиходій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

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