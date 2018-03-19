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У Києві судитимуть пару клофелінщиків (фото)

19.03.2018 18:08

Зловмисники спочатку «пригощали» потенційних жертв напоями, у який підсипали клозепін, а коли потерпілі втрачали свідомість – грабували їх. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Голосіївського управління поліції направили до суду обвинувальний акт відносно 18-річної уродженки Сумської області та 35-річного уродженця Закарпатської області, яких підозрюють у скоєнні семи розбоїв та одного грабежу.

У Києві судитимуть пару клофелінщиків

Як розповів т.в.о начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар, під час досудового розслідування за фактом розбійного нападу на місцевого мешканця правоохоронці почали перевіряти причетність чоловіка і жінки до аналогічних інцидентів на території міста Києва:

У Києві судитимуть пару клофелінщиків

«У результаті проведених оперативно-розшукових заходів і слідчих дій ми довели причетність зловмисників до семи розбійних нападів та одного пограбування. Встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік за грабіж та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність спільно зі знайомою «пригощали» незнайомців напоями, у які підсипали клозепін. Після того, як людина втрачала свідомість, у неї відбирали цінні речі: гроші, мобільні телефони, одяг та сумки». 

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції було розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. 

«Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду. До призначення судом міри покарання зловмисники перебуватимуть під вартою. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав Сергій Бондар. 

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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