Евросоюз не признал результаты выборов президента РФ в аннексированном Крыму

ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Европейский Союз (ЕС) не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел (EEAS) Майи Косьянчич, обнародованном на сайте EEAS.

В заявлении указано, что ЕС основывается на предварительном отчете миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи организации.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялись", - говорится в заявлении.

В то же время в EEAS добавили, что в целом выборы проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что характеризуется постоянным давлением на критические голоса.

ЕС призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей относительно голосования на территории России. // 112.ua