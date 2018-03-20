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Мужчина погиб, выпав с 15-го этажа столичной гостиницы

20.03.2018 00:05

В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", приземлился на голову и разбился насмерть

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Мир

Удар был достаточно сильным. Фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.

Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.

Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.

 

 

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