Мужчина погиб, выпав с 15-го этажа столичной гостиницы

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В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", приземлился на голову и разбился насмерть
Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
Удар был достаточно сильным. Фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.
Мужчина выпал с 15-го этажа. Предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.
Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.
Журналисты Radio Free Europe / Radio Liberty совместно с группой RISE Project из Бухареста обнаружили автора твиттера @spainbuca. Его публикации послужили основой для...